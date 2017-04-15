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15 Nisan 2017 13:19

Antalya’da Turizm Haftası pul sergisi

Antalya’da 41’inci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, PTT Başmüdürlüğü tarafından pul sergisi açıldı.

Antalya’da Turizm Haftası pul sergisi

15 Nisan 2017 13:19


Arkalı önlü 20 panolu sergide, Atatürk konulu 52 föy, 390 adet pul, turizm konulu 22 föy,0 114 adet pul, kronoloji konulu 245 föy, bin 321 adet pul, kültür varlıkları konulu 21 föy 193 adet pul, doğa konulu 62 föy, 316 adet pul, spor konulu 41 föy,153 adet pul, taşıt konulu 19 föy, 170 adet pul, tarih konulu 42 föy, 288 adet pul olmak üzere 504 föy, 2945 adet pul,46 adet zarf föyü yer alıyor.


PTT Antalya Başmüdürü Hasan Ali Yazıcıoğlu, 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında pul sergisi açtıklarını söyledi.


Antalya’nın turizmin başkenti olduğunu dile getiren Yazıcıoğlu, “PTT çeşitli illerde pul sergisi açıyor. Antalya’ya da yakışan turizm olduğu için yeni basıla pullarla birlikte, turizm konusu başta olmak üzere Atatürk ve diğer temalı pullardan oluşan sergiyi açtık. Çocuklarımız ziyaret etti. Çocuklarımıza 23 Nisanla ilgili PTT’nin ücretsiz sunduğu kartpostallara duygu ve düşüncelerini yazıp pullayıp gönderdiler. Çok önemli kültürel bir etkinliğimiz. Çocuklarımız başta olmak üzere herkese yeniden yazma birbirini hatırlama manasında yardımcı olduk. İnsanlar telefonun duygusuz, çoğu kişinin açıp bakmadığı mesajın dışında ruhu olan eskiye dönük, birbirine insanların el emeği ile yazdığı mesajları birbirlerine atmalarında fayda görüyoruz. 22 Nisan’a kadar tüm Antalyalıları sergiye bekliyoruz” dedi.




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