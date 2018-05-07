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07 Mayıs 2018 16:50

Antalya’da turizmciye silahlı saldırı: 1 yaralı

Antalya’nın Kemer ilçesi’nde 23 yaşındaki gencin silahlı saldırısına uğrayan turizmci Ahmet Sarıgöz yaralandı.

Antalya’da turizmciye silahlı saldırı: 1 yaralı

07 Mayıs 2018 16:50


Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Kemer’in Merkez Mahallesi 117’nci Sokak’ta turizm işi ile uğraşan 40 yaşındaki Ahmet Sarıgöz ile 23 yaşındaki A.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre A.G., yanındaki tabancayla Ahmet Sarıgöz’e 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Sağ bacağından yaralanan Ahmet Sarıgöz olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kemer Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sarıgöz’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Olayla ilgili çalışma başlatan polis ise Liman Caddesi istikametine kaçan saldırgan A.G.’yi kısa sürede yakaladı.


Bir görgü tanığı ise, çalıştığı sırada silah seslerini duyduğunu ve olay yerine geldiğinde saldırganı elinde tabancayla kaçarken gördüğünü söyledi.




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