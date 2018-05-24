Antalya’da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık Şubelerde görevli bin 292 personel, 1 helikopter, 2 dedektör polis köpeği katıldı. Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 46 sabit uygulama noktası ve 135 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamalarda sorgulaması yapılan 5 bin 1 kişiden araması bulunan 11 kişi yakalandı. 2 şahıs gözaltına alınırken, 3 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 313 araç ile 202 işyeri kontrol edilirken 1 işyerine cezai işlem uygulandı.

Uygulama sırasında 2 adet tabanca, 12 adet mermi, 2 adet kesici-delici alet, 2 adet tabanca şarjörü, 6,60 gram esrar, 2,20 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy, 2 adet sentetik madde ele geçirildi.