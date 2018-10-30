Antalya'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

Antalya'da 851 polis, 1 helikopter, 1 dedektör polis köpeği ile gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”nda 6 bin 994 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 17 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak, av malzemesi ve piroteknik satışı yapılan yerler ile alışveriş merkezleri (AVM) içleri, çevreleri, cafe, kahvehane, park ve bahçelerde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2018/7)" gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık Şubeleri başta olmak üzere 851 personel, 1 helikopter, 1 dedektör polis köpeği katıldı.

Antalya'da 46 nokta ve 137 umuma açık iş yerinde yapılan denetimlerde 6 bin 994 kişinin sorgusu yapıldı. Arandığı tespit edilen 17 kişi yakalanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Uygulama esnasında, 4 şahsa adli-idari yönden işlem yapılırken, 98 araç kontrol edildi, 55 araca 7 bin 434 TL cezai işlem uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, 344 işyeri kontrol edilirken, 7 işyerine cezai işlem uygulandı, 17 gram eroin, 5 gram esrar, 2 adet ecstasy ele geçirildi.