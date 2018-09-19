Antalya'da ücretsiz internet kullanım sayısı 300 bine ulaştı

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk olan Akıllı Kent Projesi kapsamında hayata geçirdiği Wi-Fi hizmeti kapsamında Antalya genelindeki 41 noktada sunduğu ücretsiz internet hizmeti kullanım sayısı 300 bin rakamına ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Kent Projesi'yle Antalya ve ilçeleri dijital çağa adım attı. Antalya'da, teknolojiden turizme, ulaşımdan sağlığa, güvenlikten sosyal yaşama ve belediye hizmetlerine kadar yeni bir dönem başladı. Türkiye'de ilk olan Akıllı Kent Projesi'nin bir parçası olan Yönetilebilir İnternet Hizmeti kapsamında kent merkezi ve ilçelerde ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilmeye başlandı. Wi-Fi noktaları için vatandaşların yoğun olarak kullandığı lokasyonlar seçildi. Ücretsiz internet hizmetinin toplam kullanım sayısı ise 300 bine ulaştı.

Kolay erişim

İlçe merkezleri, mesire alanları, turistik alanlar, plajlar ve ortak kullanım alanlarına kurulan modemler aracılığıyla vatandaşlar ücretsiz internet hizmetinden faydalanabiliyor. Ücretsiz internet hizmetine erişmek ise oldukça kolay. Öncelikle Akıllı telefonlar aracılığıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi kablosuz ağı tespit edilerek bağlantı kuruluyor. Ardından kullanıcılar sistemin yönlendirdiği web sitesinden telefon numaraları ile kayıt oluşturarak Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen kısa mesajdaki doğrulama kodunu sisteme giriyor. Bu basit aşamaların ardından vatandaşlar ücretsiz internetin keyfini sürüyor.