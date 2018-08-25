Antalya’da Ukrayna Bağımsızlık Günü kutlandı

Antalya’da yaşayan Ukraynalılar, bağımsızlık günlerini Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikle kutladı. Ukrayna Kültür Sanat Derneği ve Akdeniz Ukraynalılar Derneği işbirliğiyle ‘24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü ve Dostluk Konseri’ Atatürk Kültür Parkı içerisindeki Küçük Amfi’de gerçekleştirildi. Ukrayna Kültür Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan önderliğinde yapılan etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi Oresta Starak, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ukraynalı basın mensupları, Antalya’da yaşayan çok sayıda Ukraynalı ve Türk aileler katıldı.

Erçin, Ukrayna Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Türkiye, Ukrayna ve Kırım milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Ukrayna Bağımsızlık Günü’nü kutladı. Erçin, etkinliğin Kurban Bayramı’nın son gününe denk gelmesi münasebetiyle Türk vatandaşların da bayramını tebrik etti. Ukrayna Kültür Sanat Derneği yöneticilerine çok sayıda Ukraynalının yaşadığı Antalya’da böylesine anlamlı bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür eden Erçin, Büyükşehir Belediyesi olarak bu organizasyonun içerisinde yer almaktan mutlu olduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekti

Ukrayna ve Türkiye arasındaki turizm ve ekonomi alanındaki ilişkilerinin giderek güçlendiğine vurgu yapan Erçin, “Napolyon ‘Coğrafya insanların kültürlerini belirler’ demiş. Ukrayna ile Türkiye arasında jeopolitik durumlarından dolayı tarihten bu yana çok güzel dostluklar ve kardeşlikler olmuştur. Şu anda devlet başkanlarımız arasında hem ekonomik alanda hem de Türkiye’ye gelen turistler anlamında dostluğumuz ve kardeşliğimiz devam etmektedir. Dünya var oldukça da Ukrayna bizim dostumuz kalacaktır. Bağımsızlık günlerini de hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz” dedi. Erçin’e konuşmasının ardından çiçek ve Ukrayna’ya özgü hediyeler verildi.

Bereginya Korosu Türkçe şarkı söyledi

Konuşmaların ardından Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü dostluk konseriyle kutlandı. Ukrayna şarkıları seslendiren Bereginya Korosu, etkinlikte Türk şarkılara da yer verdi. Koronun seslendirdiği “Lale devri” adlı şarkı büyük beğeni topladı. Ukrayna Bağımsızlık Günü kutlamaları Ukrayna’dan gelen grupların gösterileriyle sona erdi. Etkinliğe katılan davetlilere Ukrayna’nın yöresel ‘Borsch Çorbası ile ekmek ikram edildi.