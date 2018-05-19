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19 Mayıs 2018 15:02

Antalya’da ‘Umuma Açık Yer Denetimi’nde 10 bin 407 kişi sorgulandı

ANTALYA (İHA) – Antalya’da gerçekleştirilen ‘Umuma Açık Yer Denetimi’ uygulamasında sorgulanan 10 bin 407 kişiden aranan 17 şahıs yakalandı.

Antalya’da ‘Umuma Açık Yer Denetimi’nde 10 bin 407 kişi sorgulandı

19 Mayıs 2018 15:02


Antalya Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması amacıyla dün gece kent merkezi ve ilçelerde “Umuma Açık Yer Denetimi” uygulaması yaptı. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüklerinde görevli 135 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamalarda, 10 bin 407 kişinin sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda araması bulunan 17 şahıs yakalandı. 327 umuma açık yer yer kontrol edilirken, 10 iş yerine gerekli idari işlemler uygulandı. Bin 83 araç kontrol edilirken, 53 araca 37 bin 254 lira cezai işlem uygulandı, 8 araç trafikten men edildi. Serik ilçesinde ise 24 şişe sahte alkollü içecek ele geçirildi.




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