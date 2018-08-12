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12 Ağustos 2018 12:52

Antalya’da üniversite öğrencisinin köpeğini bulana ödül

Antalya’da bir üniversite öğrencisi, evinin önünden kaybolan köpeğini bulana ödül vereceğini söyledi.

Antalya’da üniversite öğrencisinin köpeğini bulana ödül

12 Ağustos 2018 12:52


Kepez ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Dilara Taşpınar’ın ’Aydi’ isimli 2 yaşındaki terrier cinsi köpeği 5 gün önce Habipler Mahallesi’ndeki evinin balkonundan kayboldu. Köpeğini tüm aramalarına rağmen bulamayan Taşpınar, köpeğini bulana ödül vereceğini söyledi.


Dilara Taşpınar, "2 yaşındaki ’Aydi’ isimli köpeğim evimin önündeyken kayboldu. Günlerdir bakmadığımız aramadığımız yer kalmadı. Sokak sokak arıyoruz. Direklere, duvarlara broşür astık ama geri dönüş yapan olmadı. İhbar yapılan bölgeleri arıyorum ama bir sonuca ulaşamadım. Gören ya da, olduğu yeri bilenlerin polise ya da bize bildirmelerini istiyorum. Ayrıca bulana küçük de olsa bir ödül vereceğiz" dedi.


Taşpınar, geçtiğimiz yıl sokaktan sahiplendiği köpeğine çok düşkün olduğunu belirterek, bulanların insanlık adına haber vermesini sözlerine ekledi.




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