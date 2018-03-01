Antalya’da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor, Toplum ve Sağlık çalışma gruplarınca ortak hazırlanan proje çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Çamlıbel Kültür Çadırı’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Fatih, Kanal, Esentepe, Çamlıbel, Eren ve Göçerler Mahallelerinden muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çoğunlukla kadınların rağbet gösterdiği gözlemlenen toplantıda Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Narko-Rehber Coşkun Taşkoparan, Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu’ndan Ozan Uzkut ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden Hakan Albayrak narkotik maddelerin tanımı ve uyuşturucuyla mücadele konusunda sunumlar yaptı.

Narko-Rehber Coşkun Taşkoparan, İçişleri Bakanlığı’nın bu yıl hazırlamış olduğu ‘Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı’yla ilgili bilgiler verirken, sadece polis ve jandarma tarafından sürdürülmekte olan bu mücadeleye vatandaşlarında destek vermesi gerektiğini söyledi.

Toplantıyı izleyen ailelere, “Çocuklarınızı dinleyin ve onları ciddiye alın” çağrısında da bulunan Taşkoparan, “Çocuklarınızla iletişim kurun, onlarla ilgilenmeyi ihmal etmeyin. Okulda yaşadığı bir sorunu, bu sizin için çok önemsiz bile olsa size anlattığında buna ilgisiz ve kayıtsız kalıp geçiştirmeyin. Çünkü bu durumda arkadaşına açılma ihtiyacı hissedecektir. Arkadaşı da yanlış biriyse o zaman sorun büyük olacaktır. Çocuklarınızla iletişim kurun, ilgilenin. Siz dinlemezseniz maalesef o zaman çocuklarınızı başkaları dinler. Çocuklarınız mutlaka vakit ayırın, birlikte eğlenin, spora gidin. Özellikle çalışan anne babalar için söylüyoruz işten geldiğiniz zaman elinizi yüzünüzü yıkamadan 15 dakika mutlaka çocuklarınıza vakit ayırın” dedi.

Ozan Uzkut ise Antalya’nın uyuşturucu bağımlılığında en önde gelen illerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Bir sezonda 20 milyon insan Antalya’ya giriş, çıkış yapıyor. Hür türlü insan dünyanın her tarafından buraya geliyor. Sadece Türkiye’den değil başka ülkelerden de uyuşturucu bağımlıları buraya geliyor. Her türlü uyuşturucunun da Türkiye’ye gelme durumu var” ifadesini kullandı.

Antalya’da tedavi olmak için başvuran bağımlı sayısında önceki yıllara oranla oldukça ciddi artışların gözlemlendiğine işaret eden Dr. Uzkut, “Antalya’da biri özel üç tane hastane var. Ancak bunlar yeterli değil. Rehabilitasyon köylerinin oluşturulmasına ihtiyaç var. Bunun örneklerini Avrupa’da görüyoruz. Bağımlı kişinin tedavi sürecinin ardından, uyuşturucu temin ettiği çevreden de uzaklaştırılması gerekiyor. Bu da ancak kurulacak rehabilitasyon merkezleriyle mümkün olabilecektir. Ayrıca bu konuda yetişmiş doktor ve psikolog sayısının arttırılması da gerekiyor” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt da uyuşturucuyla mücadelede istenilen ve arzulanan başarıya ulaşılabilmesi için toplumsal duyarlılığın şart olduğunu vurguladı. Kurt, “Devletin ilgili organları bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor ama biz halk olarak bu çabayı sahiplenip destek vermezsek bu sorun tam anlamıyla, ya da arzu edilen düzeyde çözülmeyecektir. Bu konuda hepimizin sorumlulukları var. Bağımlı, çok kısa bir tedavi süresinin ardından kendisini yine uyuşturucu temin ettiği çevrede buluyor. Tedavi sürecinin rehabilitasyon ayağının imkansızlıklar nedeniyle gerektiğince yapılamadığını görmekteyiz. Acil olarak rehabilitasyon merkezlerinin açılmasına ihtiyaç var” diye konuştu.