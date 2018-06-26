Antalya’da uyuşturucu ile mücadele edenler ödüllendirildi

Bağımlılık İl Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü’nde toplandı. Kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin katıldığı toplantıda Karaloğlu, Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birinin bağımlılıkla mücadele olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadelenin sadece kamu kuruluşları ve emniyet teşkilatının çalışmaları ile çözülemeyeceğini belirten Vali Karaloğlu, “Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri maalesef bağımlılıkla mücadele olmuştur. Bağımlılıkla mücadelenin sadece kamu kuruluşları ve emniyet teşkilatının çalışmaları ile çözülemez. Bu mücadele ancak toplumun bütün taraflarının yapması gereken bir mücadeledir” dedi.

Bağımlılıkla mücadelede ailenin önemine vurgu yapan Karaloğlu, “Aile kurumu bu mücadele için en önemli merkezdir. Çocuk ailede gerekli ilgi ve sevgiyi bulamaz ve eğitimin dışında kalan zamanını tolumda kaliteli geçirecek imkanları oluşturamazsak tehlike altındaki çocuk sayımız artar” ifadelerini kullandı. Bu konuda gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Vali Karaloğlu, “Biz devlet, sivil toplum ve kamu kuruluşları olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Yaz spor kurslarımız ve Kur’an kurslarımız ile çocuklarımız için çalışıyoruz. Öğleden önce spor kursları öğleden sonraları da Kur’an kurslarımızda hem eğitim veriyoruz hem de hayatlarını kaliteli hale getiriyoruz” diye konuştu.

17 kişi ödüllendirildi

Toplantı sonrası Vali Karaloğlu, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla 17 kurumdan 17 kişiye başarı ve teşekkür belgesi verdi.