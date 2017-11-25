Antalya’da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Edilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri 4 ayrı operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Görevliler, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapan Ç.D.’yi üzerinde 1 paket eroin ile yakaladı. Yine Yeşildere Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen A.B. ile eşi E.B. 60 paket eroin, 30 paket kokain ile yakalandı. Tarihi Kaleiçi’ndeki Kılıçarslan Mahallesi ise uyuşturucuya özendirmekten 27 adet kenevir deseni olan 7 tane tişört, 2 kolye, 2 küpe, 1 bileklik, 2 pano ele geçirdi. Olay ilgilide polise direnen K.A. gözaltına alındı.

Döşemealtı ilçesi Bahçekaya Mahallesi’nde de V.A., M.Ç., ve K.A. 3 kilo 345 gram esrar maddesi ile yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.