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28 Kasım 2017 17:04

Antalya’da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Antalya’da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Antalya’da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

28 Kasım 2017 17:04

Operasyonlarda, 353.6 gram esrar maddesi ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.


Antalya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmaları kapsamında 3 ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyon Kepez ilçesi Gazi Mahallesi ve Baraj Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Polis, gözaltına aldığı K.E., A.E., Y.E.E. ve İ.A. isimli kişilerden 131,6 gram esrar maddesi ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi’nde yapılan operasyonda B.D. isimli şahıstan, 220 gram esrar ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında aranan O.G. isimli şahısı da yakaladı.


Yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan K.E., A.E., Y.E.E., İ.A., B.D. ve O.G., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından adliyeye sevk edildi.




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