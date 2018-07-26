Antalya’da uyuşturucu operasyonları: 6 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kentte uyuşturucu madde nakleden ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul’dan kente iki farklı araç ile uyuşturucu madde getirildiğini belirleyen görevliler, M.F.M.’nin kullandığı araçta bulunan bavulda, 3 paket halinde 1 kilo 560 gram Skunk Esrar maddesi, Y.T.’nin kullandığı araçta ise 1 adet şeffaf kilitli poşet içerisinde 0,4 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen görevliler, satışa hazır vaziyette paketlenmiş 33 adet daralı 34,2 gram eroin ve yine satışa hazır vaziyette paketlenmiş 17 adet daralı 18,4 gram sentetik cannabinoid bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili G.D. ve 18 yaşından küçük G.H. gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesinde kiralanan ev araçta uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine baskın düzenleyen polis, F.D., Ö.F.G., Y.B. ve K.S.Ö.’yü gözaltına alındı. Şahısların ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, daralı 49 gram toz esrar maddesi, 148,5 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Konyaaltı İlçesi Altınyaka mevkiinde ormanlık alanda gömülü vaziyette uyuşturucu maddeleri sakladıkları tespit edilerek yapılan çalışmalarda, 1 kilo 400 gram toz esrar ve 1 adet hassas terazi olmak üzere toplam 1 kilo 449 gram toz esrar, 148,5 gram esrar, 2 adet hassas terazi ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden F.D., Ö.F.G., Y.B., G.D., M.F.M. ve Y.T. adli makamlarca tutuklanırken, K.S.Ö. ile 18 yaşından küçük G.H. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.