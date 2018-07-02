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02 Temmuz 2018 16:26

Antalya’da uyuşturucu operasyonları

Antalya’da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 18 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Antalya’da uyuşturucu operasyonları

02 Temmuz 2018 16:26


Antalya’da 2 Ayrı Olayda Yüklü Miktarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kentte uyuşturucu madde nakleden ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü.


Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesinde bulunan ikamette ve araçta arama yapan görevliler A.F. ve Kırgızistan uyruklu N.K. ile birlikte 2 kilo 965 gram skunk esrar maddesi ele geçirdi. N.K. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapılırken, A.F. ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan tutuklandı.


Görevliler, Aksu ilçesi Abdurrahmanlar Gebiz Kavşağındaki uygulama noktasında S.Ö. ve C.Ö.’nun bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 16 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ö. ve C.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.




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