Antalya'da uyuşturucu operasyonlarına 15 tutuklama

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin Eylül ayında düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 133 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 15 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 01-30 Eylül tarihleri arasında kent merkezi ile ilçelerinde 95 operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 133 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 15 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda, 70 kilogram esrar, 1 kilogram skunk, 50 gram eroin, 10 adet ecstacy, 114 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 690 kök kenevir bitkisi, 145 gram kenevir tohumu ve 2 adet suboxone ele geçirildi.