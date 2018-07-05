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05 Temmuz 2018 16:20

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

05 Temmuz 2018 16:20


Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında görevliler Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir motosikleti durdurmaya çalıştı. Motosiklet üzerinde bulunan iki şahıstan M.S. yakalanırken diğer şahıs ise kovalamaca sırasında elinde bulunan poşeti ormanlık alana atarak kaçtı. Şüpheli şahsın kaçarken attığı poşet içerisindeki 1,5 kilogram kubar esrar maddesi ormanlık alan içerisinde ele geçirildi.


M.S.’nin ifadesi üzerine 2 ayrı evde yapılan aramada, 3 kilo 320 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken M.S. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve bulundurma" suçlarından tutuklandı.


Öte yandan, Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hakkında toplam 3 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası bulunan T.T. de Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. T.T. adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.




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