Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İ.Ç.'nin kullandığı otomobili Yeşildere Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada 22 kilo 440 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.