Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grubu Amirliği ekipleri Ş.B. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ş.B.'nin evine baskın düzenleyen polis, aramalarda 13,6 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu maddesi, 36,08 gram esrar, 47 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 200 euro, bin 470 TL, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 4 adet mermi ele geçirdi.

Şüpheli Ş.B. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.