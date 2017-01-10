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10 Ocak 2017 18:52

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

10 Ocak 2017 18:52

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda H.G. liderliğindeki uyuşturucu ve suç örgütü şebekesi çökertildi. Jandarma ekipleri, 24 Nisan 2016 tarihinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları belirlenen H.G. liderliğindeki uyuşturucu çetesiyle ilgili çalışma başlattı. Bugüne kadar 12 ara yakalama gerçekleştiren ekiplerin gözaltına aldığı 32 kişiden 29’u tutuklanırken, yapılan aramalarda 23 kilogram kubar esrar, 1 kilo 200 gram kenevir tohumu, 22 gram eroin, 905 gram metamfetamin (cristal), 5 gram kokain, 72 adet sentetik hap, 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 25 adet cep telefonu ele geçirildi.
Bugün sabah saat 07.00’de başlayan şafak operasyonunda çeteye son ve en büyük darbe vuruldu. Aralarında örgüt lideri H.G.’nin de bulunduğu 11 şüpheliye yönelik 11 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt lideri H.G. ile birlikte 3’ü bayan toplam 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ait evlerde 83 gram metamfetamin (cristal), 1 gram eroin, 35 gram esrar, 60 gram kenevir tohumu, 200 adet uyuşturucu satışında kullanılan poşet, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü, 32 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 4 rulo alüminyum folyo, çalıntı olduğu belirlenen 1 adet motosiklet, 1 adet sahte kimlik, 7 adet cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



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