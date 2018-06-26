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26 Haziran 2018 11:13

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ve jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenliği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

26 Haziran 2018 11:13


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘torbacı“ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda polisin sorumluluk bölgesinde S.A, A.Ç, E.Ü,, A.U, M.T.A, M.E, O.S, A.A. jandarmanın bölgesinde ise V.T, İ.A, H.Ş, A.Ö, Ş.A, A.S, H.K, K.A. ve T.Ö. isimli şüpheliler gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 31.35 gram eroin, 641.15 gram esrar, 75 gram kokain, 136 kök Hint keneviri, 13.2 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeğiyle bunlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyet ve karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




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