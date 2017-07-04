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04 Temmuz 2017 13:57

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

04 Temmuz 2017 13:57


Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşildere Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında Selçuk K.(32) ile Gül K.(33) gözaltına alındı. Selçuk K.’nın evinde yapılan aramada 198 küçük, 48 büyük paket eroin ve hassas terazi, Gül K.’nın aramasında ise 59 paket eroin ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından, ’uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama’ suçlarından adliyeye sevk edildi.




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