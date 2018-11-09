Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin gram esrar, 54 adet Ecstasy hap, daralı 19 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ele geçirilirken 2 kişi de tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Muratpaşa ilçesinde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 2 bin gram esrar, 54 adet Ecstasy hap, daralı 19 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve daralı 3 gram Metamfetamin olduğu

değerlendirilen maddeler ele geçirildi. Evde bulunan A.Ş. ve M.A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adi makamlara sevk edilen A.Ş. ve M.A. “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan tutuklandı.