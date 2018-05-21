Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Kepez ilçesi Kültür Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, M.T. 69 adet ecstasy hap ve 1,2 gram ağırlığında esrar maddesi ile yakalandı.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda da S.G 542 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Kepez İlçesi Yenimahalle ve Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise M.E.A., F.İ. ve Ö.E. 606 gram metamfetamin, 62 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ile birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden, M.T. ile Ö.E. serbest bırakılırken, S.G., M.E.A., F.İ. ise tutuklandı.