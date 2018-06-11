Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ’uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti’ ile mücadele çalışmaları kapsamında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeğiyle arama yaptı. Aracın gizli bölmelerine zulalanmış 6 paket halinde 2 bin 950 adet extacy hap ele geçirildi. Operasyonda M.A., E.Ş., Ş.Ö., ve M.K.M. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklandı.