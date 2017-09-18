Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muratpaşa ilçesi Yeşildere ve Soğuksu mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yeşildere Mahallesi’nde gözaltına alınan Ahmet U.’nun üzerinden 4 paket kokain, uyuşturucu madde ticareti yapmaya zorladığı iddia edilen Serap K.’dan da 30 paket kokain ele geçirildi.

Soğuksu Mahallesi’nde bir eve yapılan baskında ise Razi A., Bilal A., Adem A., Dinçer A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 120 paket satışa hazır esrar, 1 adet hassas terazi, 1 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olan bir şüpheli çocuk şube tarafından adliyeye götürüldü.