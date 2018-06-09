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09 Haziran 2018 13:51

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side bölgesinde turistlere uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla yakalanan 11 kişiden 9’u tutuklandı.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

09 Haziran 2018 13:51


Edinilen bilgeye göre, Manavgat ilçesi Side Jandarma Karakolu’na bağlı ekipler Side Mahallesi’nde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen Ramazan Ö. liderliğindeki torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Manavgat ilçe merkezi ile Side Bölgesi ile İstanbul ilinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1’i kadın 11 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 42 gram metafetamin uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 5 gram kokain, 22 adet sentetik hap, 5 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu öğütme makinesi, 4 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet 12 kalibre ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu madde satışında elde edildiği değerlendirilen 5 bin186 TL ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan 11 kişiden aralarında Ramazan Ö.’nün de bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 2 kişiden 1’i savcılık tarafından 1 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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