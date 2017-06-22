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22 Haziran 2017 10:33

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 310 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

22 Haziran 2017 10:33


Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente Diyarbakır üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip satan şahıslara yönelik operasyonlarına devam etti. Alınan istihbarat üzerine kent girişinde bir kamyona düzenlenen operasyonda 87 ecstasy hap, 70 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Ö., M.Ş., İ.U., C.K., M.B. ve M.G. gözaltına alındı. 6 şüpheli, ‘uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan adliyeye sevk edildi.


Öte yandan ekipler yaptıkları 9 ayrı operasyonda, 283 kilo 749.7 gram kubar esrar, 27 kilo 520 gram toz esrar, 43 adet esctasy hap, 15.9 gram metamfetamin, 9.7 gram kokain, 1,3 gram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişi, ‘Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan tutuklandı.




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