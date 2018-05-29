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29 Mayıs 2018 17:39

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nan Manavgat ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmalarda 8.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

29 Mayıs 2018 17:39

9 gram Menfetamin ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin bir evde yapılan aramada 8.9 gram uyuşturucu Menfetamin maddesi, 1 adet Ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat , 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 410 TL elde edildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli E.Ş. Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.




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