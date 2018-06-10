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10 Haziran 2018 12:07

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 950 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

10 Haziran 2018 12:07


Olay, Antalya’da Kepez İlçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik madde köpeği ile yapılan aramada, aracın gizli bölümüne saklanmış 6 ayrı paket halinde toplamda 2 bin 950 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.


Yapılan operasyon sonucunda, M. A. , E. Ş. , Ş. Ö. ve M.K.M. isimli şahıslar, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.




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