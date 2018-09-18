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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.


Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir araçta arama yaptı. Aramada, aracın yanında yere atılmış vaziyette bir sigara jelatini içerisinde iki şeffaf poşette daralı ağırlığı 1,6 gram eroin maddesi ile torpido gözünde 10 adet uyuşturucu-uyarıcı özelliği olan kırmızı reçete ile satılan ilaç ele geçirildi. Araçta bulunan Z.C.Ç., T.K., E.Ş., T.Y. ve B.S. hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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