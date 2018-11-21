İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği görevlileri şüphe üzerine U.A. ve Ö.A.'nın bulunduğu aracı durdu. Araçta arama yapan görevliler, 69 gram kristal maddesi ve 1,05 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen 7 bin 360 TL ile 145 Euro para ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından emniyete sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.