Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği görevlileri şüphe üzerine U.A. ve Ö.A.'nın bulunduğu aracı durdu. Araçta arama yapan görevliler, 69 gram kristal maddesi ve 1,05 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen 7 bin 360 TL ile 145 Euro para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından emniyete sevk edildi.