Antalya’da valilik ismiyle dolandırıcılık

Edinilen bilgiye göre, Antalya’da bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan S.I, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine, kendisini valiliğin güvenlik şefi H.S. olarak tanıtan bir kişinin işe sokma vaadiyle 170 lira istediği ihbarını yaptı. İhbarla harekete geçen ekipler, şüpheli H.S’yi Konyaaltı Caddesi’nde buluştukları S.I.’den 170 lira ile kimlik fotokopisini aldığı sırada suçüstü gözaltına aldı. H.S.’nin aynı yöntemle 6 özel güvenlik görevlisini daha dolandırdığı öne sürüldü. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.