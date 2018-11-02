Antalya'da velilerin yol kapatma eylemi

Antalya'da bir grup öğrenci velisi, okul önüne yeni yapılan yolun, trafik kazalarına sebebiyet verdiği gerekçesiyle yol kapatma eylemi yapmak istedi. Polisin müsaade etmediği eylemde, veliler çocuklarının can güvenliğinin tehlikede olduğunu savunarak, okul önüne üst geçit, kasis ya da alt geçit yapılmasını istedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 50'ye yakın öğrenci velisi, çocuklarının eğitim gördüğü Pınarbaşı Mahallesi 20. Cadde üzerindeki Ayten Çağıran Ortaokulu ve Ayten Çağıran İmam Hatip Ortaokulu önüne gelerek, çocuklarının yaralamalı trafik kazasına karıştığı ve tedirgin oldukları gerekçesiyle tepki amaçlı yol kapatma eylemi yapmak istedi. Polisin izin vermediği eylemde, bazı veliler ile polis arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Veliler, yolda, üst ve alt geçit ya da kasis olmadığını belirterek, çocuklarının trafik kazasına maruz kaldığını savundu. Kısa süreliğine yolu kapatan veliler, ardından polisin uyarısı üzerine yolu trafiğe açtı. Eylemi öğrenciler de okul içerisinden meraklı gözlerle izledi.

Grup adına açıklama yapan velilerden Ayşen Uzun Mustaoğlu, trafik kazaları sonrası iki torununu okula kendisi getirip götürmek zorunda kaldığını belirterek, yetkilerin duruma müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Eylem, basın açıklamasının ardından okulun paydos zili çalmasıyla sona erdi.