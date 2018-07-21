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21 Temmuz 2018 13:29

Antalya’da veresiye vermeyen marketçi kadın bıçaklandı

Antalya’da girdiği marketten veresiye alışveriş yapmak isteyen bir kişi, olumsuz cevap alması üzerinde market sahibi kadını boğazından ve yüzünden bıçakla yaraladı.

Antalya’da veresiye vermeyen marketçi kadın bıçaklandı

21 Temmuz 2018 13:29

Yüzü kanlı şekilde şüpheliyi sopasıyla kovalayan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay, saat 11.30 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2305 Sokak’taki bir markette meydana geldi. Eşi Hüseyin Katran’ın üst kattaki evlerine çıkması üzerine markette yalnız kalan 52 yaşındaki Döndü Katran’ın yanına müşteri olarak bir kişi geldi. Veresiye isteyen kişiye Katran, olumsuz cevap verdi. Katran’ın cevabına sinirlenen şüpheli, iddiaya göre, yanında taşıdığı bıçakla Katran’ı boğazından ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar için kalan Katran, kasanın yanındaki sopasıyla şüpheliye karşılık verdi. Şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı kadın markete dönen eşi Hüseyin Katran’ın çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. İhbarın ardından polis eli bıçaklı şekilde kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, market içinin dağınık halde olduğu ve Döndü Katran’ın kahvaltı yaptığı esnada yaralandığı öğrenildi.



"Mahalleli koru yaşadı"


Mahalle sakinlerinden Gülsüm Kaya,market sahibi komşusu Döndü Katran’ın gelen kişiye veresiye vermemesi nedeniyle bıçaklandığını söyledi.


Komşusunun birkaç farklı yerinden bıçak kesileri sonucu yaralandığını dile getiren Kaya, “Ambulansla hastaneye kaldırdı. Komşumuzun kimseyle bir sorunu yoktu. 25-30 yaşlarında kot pantolonlu, lacivert tişörtlü genç biriymiş. Döndü hanımın boynu ve yüzünde yara izleri vardı. Hepimiz endişelendik” dedi.


Kaya, ayrıca mahallerinde parkların güvensiz olduğunu ileri sürerek, emniyet ve diğer görevlilerden daha fazla tedbir alınmasını istedi.




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