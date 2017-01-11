Antalya’da vinç kazası: 1 ölü

Antalya’da yük taşıyan katlanır vincin bomunun kırılması sonucu yük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay saat 10.00 sırasında Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4820 Sokaktaki bir bina inşaatında meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gelen 40 yaşındaki Hasan Eslek, iddiaya göre katlanır bomlu vinç yardımıyla inşaatın birinci katına çıkarılan betonarme plak paletinin düzgün bir yere bırakılması için çalışmaya başladı. Bu esnada yaklaşık 15 metre uzunluğundaki katlanır vincin ana bom kökü büyük bir gürültüyle kırıldı. Hasan Eslek ise yük ve tonlarca ağırlıktaki bomun altında kaldı. Kalaslar yardımıyla Eslek’i çıkarmaya çalışan işçiler başarılı olamadı. Bir başka vinç tarafından kırılan vincin bomu sabitlendi.

Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri Hasan Eslek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hasan Eslek’in cenazesi, başka bir vinç yardımıyla inşaattan kaşık sedyeyle zemine indirildi. Eslek’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.