Antalya'da virajı alamayan tur minibüsü devrildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan tur minibüsü devrildi. Refüjde bulunan palmiyeye de çarpan minibüste yolcu bulunmazken kazayı yara almadan atlatan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kaza Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm merkezinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki M.E.'nin kullandığı 07 AAD 398 plakalı tur minibüsü, Titreyengöl Caddesi'nde Elit Sitesi önünde bulunan virajı alamayarak refüjde bulunan palmiyeyi yıktıktan sonra devrildi. Kaza sırasında tur minibüsünde yolcu bulunmadığı, kazayı yara almadan atlatan araç sürücüsü M.E.'nin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı bildirildi.

Kaza anı sitenin güvenlik kamerasına yansırken, site sakinleri kazasız gün geçmediğini belirterek, ölümlü kazaların yaşandığı bölgede tedbir alınmasını istedi.