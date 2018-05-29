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29 Mayıs 2018 17:29

Antalya’da yabancı uyruklu aranan şahıslara uygulama

Antalya’da yabacı uyruklu ve aranan şahıslara yönelik 4 ayrı uygulama yapıldı.

Antalya’da yabancı uyruklu aranan şahıslara uygulama

29 Mayıs 2018 17:29


Edinilen bilgiye göre, DEAŞ ve YPG/PYD/PKK terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü etkin operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütlerinin, yabancı terörist savaşçılar (YTS) adıyla Suriye uyruklu şahıslar başta olmak üzere, yabancı uyruklu şahısları terör eylemlerinde kullanılabileceği düşünülerek Irak, Kırgız, Özbek, Uygur, Çeçen, Kazak, Afgan, Tacik, Pakistan gibi yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Şahısların ikamet ettiği, çalıştığı yerler, kahvehane, kafe, park, metruk bina, sera ve bahçe türü yerler, konsolosluk ve yabancı ülke temsilciliklerinin çevresi, ibadethanelerin çevresi, üniversite ve eğitim kurumlarının çevresi, ticaret ve turizm açısından önem taşıyan plaj, alışveriş merkezi, içkili eğlence mekanları çevresine yönelik Muratpaşa, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ilçelerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 ayrı şok uygulama gerçekleştirildi.


Görevliler tarafından 6 adet inşaat, 5 adet kahvehane, 14 adet park, 4 adet metruk bina, 2 adet kafe, 12 adet ibadethane ve çevresi, 35 adet kamu kurumuna ait bina, tesis ve çevresi, 14 adet alışveriş merkezi çevresi, 10 adet içkili eğlence mekanı çevresi ile Rus, İngiliz, Alman ve Kazakistan Konsoloslukları ve yabancı ülke temsilciliğine ait yerler ve çevreleri denetlendi.


Denetimlerde, 174 Türk Vatandaşı, 47 Rus, 3 Ukrayna, 4 Kırgızistan, 1 Moldova, 2 Gürcistan, 2 İngiltere, 5 Almanya, 4 Meksika, 2 Kolombiya, 1 Tacikistan, 2 Irak, 2 Belerus ve 3 Suriye Vatandaşı olmak üzere toplamda 189 şahıs ile 14 aracın sorgulaması yapıldı.x


Sorgulamalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.




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