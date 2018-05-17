Antalya’da yabancı uyruklu aranan şahıslara yönelik uygulama

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu kişilerin terör eylemlerinde kullanılabileceği şüphesiyle uygulama yapıldı. Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde kahvehane, metruk bina, park, kafelerin yanı sıra ibadethane ve çevreleri, kamu kurumuna ait bina, tesis ve çevreleri, alışveriş merkezi çevresi, içkili eğlence mekanı çevresi, Rus, İngiliz ve Alman konsoloslukları ve yabancı ülke temsilciliğine ait yerler ve çevreleri denetlendi.

Denetimde, 122 Türk vatandaşı, 5 Rus, 18 Suriye, 4 Ukrayna, 2 Belçika, 3 Azerbaycan vatandaşının kimlik kontrolü yapılırken, suç unsuruna rastlanmadı.