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Antalya'da yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü

Antalya’da yalnız yaşayan 64 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, saat 13.30'da Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Havva Ergin'den uzun süre haber alamayan komşuları endişelendi. Kapının ziline basan komşular cevap alamayınca ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis Ergin'i yerde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri Havva Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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