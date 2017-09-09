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09 Eylül 2017 14:13

Antalya’da yamaç paraşütü ve paramotor hava araçlarına sınırlama getirildi

Antalya Valiliği tarafından alınan kararla, Antalya hava sahasında yamaç paraşütü ve paramotor hava araçlarının kullanılmasına sınırlama getirildi.

Antalya’da yamaç paraşütü ve paramotor hava araçlarına sınırlama getirildi

09 Eylül 2017 14:13


Antalya Valiliğince alınan idari tedbir kararıyla Antalya’da yamaç paraşütü ve paramotor hava araçlarının kullanılması sınırlandırıldı. Karara uymayanlar hakkında kolluk kuvveti tarafından 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 179. madde hükmü uyarınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. İzin verilen yerler dışında yamaç paraşütü ve paramotor uçuş aktivitesini gerçekleştirenlere fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 5442 sayılı İl İdare Kanunu’nun 11/C ve 66. madde hükümleri gereği ve 4326 sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesindeki “Emre Aykırı Davranış” tan işlem uygulanacağı kaydedildi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, alınan valilik kararı uyarınca Antalya il sınırları içerisinde kararda belirtilen hususlara uyulmaması halinde “5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır” hükmü gereğince gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.




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