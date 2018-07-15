Antalya’da yangında panik anları

4 metruk binada zarar meydan gelirken, otellerdeki turistler tahliye edildi.

Haşim İşcan Mahallesi 1304’te metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle önce yandaki binaya, ardından 2 sokak ilerideki 2 eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edilirken, sokakların dar olması ve araç parkları nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorlandı. Yangının sıçradığı bir evde oturan ve evinin yanmaya başladığından haberi olmayan yaşlı bir kadını çevredeki vatandaşlar çıkardı. Ayrıca, sahibine ulaşılamayan bir araç, yangından dolayı çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra sahibinin gelmesiyle birlikte araç bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerinde yanan 4 evin etrafındaki 2 otele alevlerin sıçrama ihtimaline karşı da otellerdeki turistler tahliye edildi. Yangının sıçrama ihtimaline karşı bazı otel personelleri ellerindeki hortumlarla önlem almaya çalıştı. Yangında 2 metruk ev tamamen yanarken, yine kullanılmayan 2 ev de kısmı olarak zarar gördü.

Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, yangının çıktığı metruk binanın daha önce 2 kez daha yandığına dikkat çekerek, yetkililerden olayın araştırılması talebinde bulundu.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.