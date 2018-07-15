Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 17:27

Antalya’da yangında panik anları

Antalya’da metruk binada çıkan yangın 3 eve sıçradı, otelleri tehdit etti.

Antalya’da yangında panik anları

15 Temmuz 2018 17:27

4 metruk binada zarar meydan gelirken, otellerdeki turistler tahliye edildi.


Haşim İşcan Mahallesi 1304’te metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle önce yandaki binaya, ardından 2 sokak ilerideki 2 eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edilirken, sokakların dar olması ve araç parkları nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorlandı. Yangının sıçradığı bir evde oturan ve evinin yanmaya başladığından haberi olmayan yaşlı bir kadını çevredeki vatandaşlar çıkardı. Ayrıca, sahibine ulaşılamayan bir araç, yangından dolayı çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra sahibinin gelmesiyle birlikte araç bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerinde yanan 4 evin etrafındaki 2 otele alevlerin sıçrama ihtimaline karşı da otellerdeki turistler tahliye edildi. Yangının sıçrama ihtimaline karşı bazı otel personelleri ellerindeki hortumlarla önlem almaya çalıştı. Yangında 2 metruk ev tamamen yanarken, yine kullanılmayan 2 ev de kısmı olarak zarar gördü.


Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, yangının çıktığı metruk binanın daha önce 2 kez daha yandığına dikkat çekerek, yetkililerden olayın araştırılması talebinde bulundu.


Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
39
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    39°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç