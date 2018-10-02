İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da yangında seralar zarar gördü

Antalya’nın Aksu ilçesinde çalılık alanda çıkan ve bir anda büyüyen yangın seralarda zarar verdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılık alanda çıkan ve bir anda büyüyen yangın seralarda zarar verdi. Yangında 5 dönüm sera kullanılmaz hale geldi.


Yangın, Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde bulunan çalılık ve ormanlık alanda çıktı. Çalılık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri bir yandan yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalışırken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına karadan kısa sürede müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 5 dönüm sera yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen yangınla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.