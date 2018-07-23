Antalya’da yangının ardından ürküten manzara

Yangında 60’a yakın çiftçi zarar görürken, orman içerisinde bulunan lüks bir villa ise küle döndü. Yangında 50 hektar kızılçam ormanı küle döndü. 5 dönüm alan üzerinde bulunan yüzlerce palmiyeden ağaçlarında ise kurtarılan olmadı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın dün ilk olarak Aksu ilçesinde Yurtpınar Mahallesi’nde çıktı. Burada çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı sırada bu kez dumanlar Murtuna Mahallesi ve Kurşunlu Mahallesi arasında bulunan ormanlık alandan yükseldi. Ormanlık alanda çıkan yangın poyrazın da etkisi ile kısa süre büyüdü. Yangının dumanı Antalya’nın dört bir tarafından gözüktü. Yangın alanına kısa süre içerisinde 39 adet arazöz, 221 yangın işçisi, 6 söndürme helikopteri, 2 Amfibik uçak, 1 idare helikopteri ve 9 adet dozer sevk edildi. Ekipler rüzgar nedeni ile hızla çevreye yayılan ormanı söndürmekte zorlandı.

“Lüks villa küle döndü”

Dün akşama doğru kontrol altına alınan yangının acı bilançosu ise sabah saatlerinde ortaya çıktı. Sabah saatlerinde yangın bölgesine gelen çiftçiler yanan seralarının ve meyve ağaçlarının içerisinde incelemelerde bulundu. Yangında birçok seranın üzerinde bulunan örtüler yandı. Seraların içerisinin boş olması ise büyük zararın önüne geçti. Yangında onlarca zeytin ağacı küle döndü. Bir balıkçı barınağının etrafı ise tamamen küle dönerken balıkçı barınağında herhangi bir zarar meydana gelmedi. Yangında 5 dönüm alanda bulunan palmiye ağaçlarından da geriye küle dönmüş bir manzara kaldı. Yangında orman içerisinde bulunan bir villa ise küle döndü. Hiçbir şeyin kurtarılamadığı villadan geriye adeta enkaz yığını kaldı. Villanın sulama sisteminin borularının da küle döndüğü görüldü.

“Yardıma gittik, yangın biz gelmeden bizim evimize geldi”

Yangında evi ve serası yanan Özgür Üçkarış olay anını ise şöyle anlattı: “Yangın sırasında evimde oturuyordum. Hacılar Mevkiinde yangın çıktı. Oraya yardıma gittik. Yangın kısa sürede içerisinde poyrazın da etkisi ile büyüdü. Kozalakların da fırlaması ile daha da büyüdü. Yangın 15 dakika içerisinde 3 kilometre alanı küle çevirdi. Biz oradan gelene kadar bizim evlerimize yaklaştı. Seralarımız evlerimiz yandı. Aile dostlarımız dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırıldı. 16-170 ton odunum yandı. Narenciye bahçemiz küle döndü. Ama can kaybı olmadı. Malımız yandı. Tek istediğimiz devletimizden yaralarımızı sarmasıdır. 10 dönüm alanım zarar gördü” dedi.

“Ormanlık alanda bin 200 dönüm tarım alanlarında 300 dönüm”

Aksu Üretici Birliği Turan Şahin ise, “Ormanlık alanda bin 200 dönüm civarında alanımız zarar gördü. 300 dönüm tarım arazilerimizde ve seralarımızda zararlarımız var. Üzücü bir olay. Burası ihracatlık domatesin üretim merkezidir. Burada sayın bakanımızda tarafında acil bir eylem planı istiyoruz. Ormanımız hızlı bir şekilde yenilenmelidir. Bize yardımcı olsunlar. Tam olarak tespit edemesek de 50-60 civarında çiftçimiz zarar gördü. Dumandan etkilenen 2 tane vatandaşımız var.” İfadelerini kullandı.

“Geri gelince bunu bulduk.”

Yangının ortasında kalarak küle dönen villayı 1,5 yıl önce kiralayan Asude Evren Sönmez ise o anları şöyle anlattı: “Hava sıcak olduğu için içeride oturuyorduk. İleride yangın fark ettik. Hemen itfaiyeye haber verdik. Kendi sulamamızı açtık. Poyraz ve çam orman olmasından dolayı kozalaklar dinamit gibi etrafa fırladı. Farklı yerlere sıçrayarak yangını büyüttü. Ayaklarımız ve saçımız yanarak evin etrafından uzaklaştık. Jandarmalarda araçları ile bölgeden uzaklaştı. Geri gelince bunu bulduk. Maddi zarar telafi edilebilir ama şu gördüğümüz ormanlar kaç senede büyür tahmin edemiyorum” diye konuştu.