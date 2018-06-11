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11 Haziran 2018 10:54

Antalya’da yaralı dilenciye zabıtadan yardım eli

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vücudu yaralar içinde dilencilik yapan genci tedavisi için sağlık kuruluşuna gönderdi.

Antalya’da yaralı dilenciye zabıtadan yardım eli

11 Haziran 2018 10:54


Zabıta Daire Başkanlığına bağlı sivil dilenci ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle artış gösteren dilencilere karşı denetimlerini sürdürüyor. Dilencilerin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi’nde (Kapalıyol) sivil ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde özellikle de ayaklarında yaralar içinde dilencilik yapan bir genci yakaladı. Görenlerin tedirgin olduğu 23 yaşındaki Vedat H., zabıta ekiplerinin tedavi olması yönündeki taleplerini reddetti. Bunun üzerine gencin amcasıyla iletişime geçen zabıta, Vedat H.’yi tedavi olmaya ikna etti. Vedat H., tedavisi için 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.




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