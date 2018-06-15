Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 13:26

Antalya’da yaralı kirpiye gazeteci yardımı

Antalya’nın Kemer ilçesinde, yolda yaralı olarak bulunan yavru kirpiye gazeteciler yardım elini uzattı.

Antalya’da yaralı kirpiye gazeteci yardımı

15 Haziran 2018 13:26

Önce klinikte tedavi edilen kirpiye, iyileşinceye kadar gazetecilerin bakacağı belirtildi.


Kemer’de iki gazeteci, Kuzdere Mahallesi’ndeki evlerine dönerken, yolun kenarında hareketsiz yatan kirpi yavrusunu fark etti. Öldüğü düşünülen yavruyu yol üzerinden kaldırmak için yaklaşan gazeteciler, kirpinin yaşadığını fark edince veteriner kliniğine götürdü.


Bitkin görünen yavru kirpiyi muayene eden Veteriner Hekim Olgun Aslan, hayvanın açlıktan bu hale geldiğini ifade etti. Aşırı su kaybettiği de belirlenen yavru kirpi, gıda ve su takviyesinin ardından kısa sürede iyileşme belirtileri gösterdi.



Yavru kirpiye ‘Pamuk ismi verildi


Klinik çalışanları tarafından kirpiye, ‘Pamuk’ ismi verildi. Annesini araba çarpmasıyla kaybettiği tahmin edilen Pamuk’un bakımı, klinikteki tedavisinin ardından kendisini bulan gazetecilerin evinde devam etti. Kirpinin kısa sürede evdeki yavru kedi ile iyi bir dostluk kurduğu gözlendi.


Yavru kirpinin kış uykusu dönemine kadar bakımına devam edileceğini ifade eden gazeteciler, sağlığına kavuştuğunda doğal ortamına bırakılacağını bildirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
  • Cumartesi
    27°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç