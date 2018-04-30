Antalya’da yayla yolunda kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.30 sıralarında Sugözü Mahallesi, Belbaşı Yaylası yakınlarında meydana geldi. Mehmet Tekin ve Saime Tekin çifti, yakınlarıyla birlikte Belbaşı Yaylası’nda bulunan tarlalarını ekmek için dün yaylaya gitti. İşlerini bitirdikten sonra Gazipaşa’ya dönmek üzere yola çıkan 5 kişi, Mehmet Tekin’in kullandığı 07 UB 799 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Takla atan araçta bulunan sürücü Mehmet Tekin ve eşi Saime Tekin olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan akrabaları Tuğberk Şirin (20), Recep Yasin Atalay (33) ve kızı Ayşe Atalay (5) kazadan yaralı kurtuldu. Arkadaki araçta seyir halinde olan akrabalar, durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerinde yaşamını yitiren Tekin çiftini ve yaralıları yola çıkartmak için UMKE ekipleri büyük çaba sarf etti. Kazadan yaralı olarak kurtulan kazazedeler, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Tekin ve Saime Tekin’in, AK Parti Gazipaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tekin’in anne ve babası olduğu öğrenildi.