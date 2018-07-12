Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 10:53

Antalya’da yaz ayında seraları su bastı

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir sulama kanalının debisinin yükselmesi sonucu kanal çevresinde bulunan örtü altı tarım yapılan domates seralarını su bastı.

Antalya’da yaz ayında seraları su bastı

12 Temmuz 2018 10:53


Aksu ilçesinde yaz aylarında pamuk ve mısır sulamada kullanılan su kanalının debisinin yükselmesi, kanal çevresinde bulunan domates seralarını göle çevirdi. Örtü altı tarım alanlarında 1 metreye kadar yükselen su seviyesi, yeni sezona hazırlık için çalışma başlatılan seralarda küçük çaplı zararlara neden oldu. Çok sayıda çiftçi suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışırken birçok serada da su baskınının devam ettiği ifade edildi. Murtuna Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ömer Burunsuz, 3 dönüme yakın alanının sular içerisinde kaldığını ifade ederek, "Kanalda suyun seviyesinin yükseldiğini yetkililere ilettik. Ama hiçbir önlem almadılar. Yeni sezona hazırlık için para harcayarak çektiğimiz poşetlerimiz suya kapılıp gitti. Su akmaya devam ediyor. Önlem alınmasını istiyoruz. Hem camları hem seraları su bastı" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç