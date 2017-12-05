Antalya’da yaz bitmiyor

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya’da vatandaşlar kış ayında yazdan kalma günlerin tadını çıkarıyor. Türkiye’nin birçok şehrinde kar ve fırtına kendini gösterirken, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelen vatandaşlardan bazıları su sıcaklığı 20 derece olan denize girerek serinlemeye çalıştı. Deniz yerine kum ve güneşi tercih eden vatandaşlar da hem güneşleniyor hem de piknik keyfi yapıyor.

"Böyle bir havayı beklemiyorduk"

Babasıyla birlikte Almanya’dan Antalya’ya tatile gelen Doktor Sinem Koç Güner, "Almanya’da kar yapıyor, burası süper. Denize girilir bir hava var fakat mayomuz yanımda değil. Böyle bir havayı beklemiyorduk açıkçası" dedi.

Güner’in babası Oktay Koç da, kızını tatile getirmek için ilk aklına gelen yerin Antalya olduğunu ve tatillerinin güzel geçtiğini belirtti.

Mehmet Kamil Altunyay ise doğum yeri olan İstanbul’da kışın bir başka, Antalya’da ise 4 mevsimin bir başka yaşandığını söyledi. Altunyay, "İstanbul’da kar var o ayrı bir güzel, burası da cennet gibi. 1 günde 4 mevsim yaşamak mümkün" diye konuştu.