Antalya’da yaz devam ediyor

31 derece sıcaklığın olduğu kentte, yerli ve yabancı turistler deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Turizm şehri Antalya’da Eylül ayının yarısı geride kalmasına rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Haftaiçi olmasına karşın sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajına gelerek denizin keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya’da nem oranı ise yüzde 60 olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler sahilleri doldurdu, bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Can simitleriyle denize giren çocukların sıcak hava ve denizin tadını çıkardıkları gözlendi.

Bazı tatilciler Eylül ayındaki sıcaklıktan oldukça memnun olduklarını söylerken, bazıları ise yaz ayına oranla düşük nem oranı sayesinde tatillerini daha güzel geçirdiklerini ifade etti.