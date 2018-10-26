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Antalya'da yazdan kalma manzaralar

Yurdun farklı bölgelerinde kar yağışı devam ederken, Antalya merkezde deniz ve tatil sezonu kapanmadı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelen yerli ve yabancı tatilciler sonbaharda deniz keyfi yaşadı.


Ekim ayının sonlarına rağmen, Antalya'da deniz, güneş ve kum üçlüsünün sezonu kapanmadı. Yurdun farklı bölgelerinde kar yağışı sürerken, Antalya yine turistleri ağırlamaya devam ediyor. Deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ve Akdeniz güneşinin ısıttığı kentte yerli ve yabancı tatilciler sahilleri doldurdu. Bazı tatilciler su sporları yaparken, bazı aileler de çocuklarıyla birlikte suyun keyfini çıkardı.



"İstanbul'dan şal ve mont ile geldim"


İstanbul'da yaşayan Yağmur Baran, "İstanbul'dan geldim, denizden yeni çıktım. Burada Kasım'ın sonuna kadar güneş var. Şal ve mont ile geldim. Buraya indim, sıcak oldu. Türkiye'de 4 mevsim yaşıyoruz. Ben bu mevsimi çok seviyorum" dedi.


Tatilciler deniz kenarında fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Bazı tatilciler ise güneşlenirken kitap okumayı tercih etti.

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